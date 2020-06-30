Новости

Пакистанской компании запретили летать в Европу из-за мошенничества пилотов 22:13
В Италии могут закрыть американские университеты 22:12
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" приговорена к 2 годам и 3 месяцам колонии 22:12
В Волгодонске вылечили заболевшую коронавирусом 100-летнюю женщину 21:38
Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма" 21:38
В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа 21:35
Назван возраст самого старшего участника онлайн-голосования по Конституции 21:35
Памфилова: В сентябре онлайн-голосование пройдет в нескольких регионах 21:30
В Вооруженных силах вылечились от коронавриуса 6 466 человека 21:14
Собянин рассказал о попытках взлома системы электронного голосования 21:07
Первое онлайн-голосование в космосе: российский космонавт проголосовал на орбите 21:02
В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки 20:55
Минск заявил о готовности к восстановлению международного сообщения 20:43
Режиссер "Гравити Фолз" перезапустит "Черепашек-ниндзя" для Nickelodeon 20:31
В мире рекордно выросло число миллиардеров 20:14
В Ростуризме назвали сроки возвращения иностранных туристов 20:11
Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счеты с русскими" 20:04
Турция не сможет продать С-400 без согласия России 20:02
Молодежи помогут начать карьеру 19:41
Видео: Девушка засняла ползущее по земле гигантское облако 19:41
В Павловском парке Петербурга сократили часы бесплатного посещения 19:38
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Спартака" на матч РПЛ 19:37
Шадаев: Данные по цифровым пропускам полностью удалены 19:36
Ростуризм к осени запустит программу поддержки детского туризма 19:31
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России 19:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как изменят жизнь россиян новые законы
Как изменят жизнь россиян новые законы
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 21:14
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавриуса 6 466 человека

Текст: Юрий Гаврилов

В Вооруженных силах в течение месяца отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над количеством заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в специальном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Согласно приведенным там цифрам, за прошедшие сутки после лечения выздоровели 63 военнослужащих. Общее количество таких людей в армии и на флоте увеличилась до 6 466.

Кроме того, по данным на 30 июня, сняты с контроля медиков по истечении двухнедельного наблюдения и второго отрицательного результата тестирования на Covid-19 170  военнослужащих. "Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 19 517 человек", - сказано в бюллетене.

В Вооруженных силах остаются 1 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования. 1 014 из них проходят лечение в госпиталях Минобороны. Еще 64 находятся в изоляторах по месту службы. 38 человек лечатся в гражданских больницах и клиниках. А 231 - изолированы на дому.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы