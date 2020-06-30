В Вооруженных силах вылечились от коронавриуса 6 466 человека

В Вооруженных силах в течение месяца отмечается устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над количеством заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в специальном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Согласно приведенным там цифрам, за прошедшие сутки после лечения выздоровели 63 военнослужащих. Общее количество таких людей в армии и на флоте увеличилась до 6 466.

Кроме того, по данным на 30 июня, сняты с контроля медиков по истечении двухнедельного наблюдения и второго отрицательного результата тестирования на Covid-19 170 военнослужащих. "Общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 19 517 человек", - сказано в бюллетене.

В Вооруженных силах остаются 1 347 военнослужащих с положительными результатами тестирования. 1 014 из них проходят лечение в госпиталях Минобороны. Еще 64 находятся в изоляторах по месту службы. 38 человек лечатся в гражданских больницах и клиниках. А 231 - изолированы на дому.