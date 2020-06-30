В ВОЗ оценили динамику случаев заражения COVID-19 в России

Последние несколько недель Россия идет хорошим путем по снижению случаев заражения коронавирусной инфекцией, но важно быть внимательными для сохранения такой динамики. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

В эфире телеканала "Россия 24" Вуйнович сообщила, что важно и дальше предупреждать перенос вируса, соблюдая меры безопасности. "В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей", - уточнила она.

Вуйнович надеется, что число случаев заражения коронавирусом будет снижаться и дальше. За последние сутки COVID-19 обнаружен в России у 6693 человек, а вылечилось 9220 человек.