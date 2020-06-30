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Рубрика: Общество

ВЦИОМ отмечает рост активности россиян на голосовании по поправкам

Текст: Ксения Воронцова

Растет число россиян, планирующих принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию до 30 июня включительно. Об этом сообщает ВЦИОМ со ссылкой на собственный опрос.

Напомним, что общероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны проходит с 25 июня по 1 июля.

По данным на 28 июня, 51% респондентов хочет отдать свой голос заранее, из них 25% уже это сделали. Этот показатель вырос практически вдвое за шесть дней, тогда 26% заявляли о желании голосовать с 25 июня.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Подавляющее большинство наших граждан (92%) знает о датах плебисцита, среди тех, кто собирается в нем участвовать, доля выше - 94%. А 88% опрошенных осведомлены о возможности это сделать заранее.

Меры санитарной безопасности на участках россияне считают достаточными (74%) или даже избыточными (9%), лишь 7% придерживаются противоположной точки зрения.

При этом 70% потенциальных участников придерживаются мнения, что 1 июня на голосование придет много людей, 19% говорят об обратном. 81% планирующих голосовать заявляют, что большинство скорее сделают свой выбор добровольно, 15% думают иначе.

Для желающих проголосовать плебисцит является возможностью защитить интересы свои и семейные (66%), повлиять на будущее страны и семьи (73%). 72% видят в этом гражданский долг человека, а каждый четвертый считает, что это личное дело каждого, а не обязанность.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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