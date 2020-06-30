Верховный суд объяснит, как взыскивать компенсации морального вреда с преступников

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, объясняющий, как взыскивать с преступников компенсации вреда, причиненного преступлением. В том числе проект подчеркивает, что с преступников необходимо взыскивать компенсации морального вреда. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.

"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом безотлагательного решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Такая система направлена на реализацию конституционных гарантий лиц, пострадавших от преступления, на доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба. Жертвам преступлений не приходится затевать отдельный процесс уже после вынесения приговора и отдельно решать вопросы, связанные с компенсациями".

Он отметил, что по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших. Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда", - рассказал Владимир Груздев.

В частности, как уточняет Верховный суд, компенсация морального вреда должна учитывать материальное положение виновного. "При разрешении исков о компенсации потерпевшему причиненного ему преступлением морального вреда судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических или нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску", - говорится в проекте.

Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости, - подчеркивает Верховнвй суд. Кроме того, он обращает внимание на то, что при установлении судом противоправности или аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, это обстоятельство может быть учтено при определении размера компенсации ему морального вреда в сторону снижения суммы выплаты.

"Принятие постановления вызвано накопившимися вопросами о многочисленных особенностях и деталях производства по гражданскому иску в рамках уголовного дела. Предыдущие разъяснения приняты еще во времена СССР и не отвечают текущим реалиям, - сказал адвокат Вячеслав Голенев. - Большинство разъяснений имеют практический и полезный характер".