Верховный суд объяснит, как взыскивать компенсации морального вреда с преступников

Новости

В Перми женщина отсудила у больницы два миллиона за смерть сына 13:14
Жителей Кубани предупредили о резком ухудшении погоды 13:11
В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжих 13:08
Глава РСПП: Будущее за независимой оценкой квалификации работников 13:04
Меркель объяснила, почему не ходит в маске 13:00
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 13:00
Средний Урал впервые за пять лет отправит в армию представителя манси 12:59
Путин, Эрдоган и Рухани проведут видеосаммит 12:59
Путин откроет медцентры в ряде регионов 12:55
Житель Поморья нашел в огороде фрагмент оружия эпохи неолита 12:49
Шохин: Цифровые компетенции стали базовым знанием 12:48
Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки 12:44
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения 12:43
Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября 12:38
В Сочи из-за схождения лавин исчезло горное озеро 12:30
Самолет США вновь провел разведку у российских баз в Сирии 12:29
Исследования вакцины от COVID-19 на людях планируют начать 15 июля 12:26
В Чечне таксист получил 18 лет колонии за убийство троих военных 12:18
Глава РСПП рассказал про ситуацию на рынке труда 12:11
Анита Цой попала в больницу с коронавирусом 12:10
Утерянный "самый страшный хоррор" Джорджа Ромеро увидит свет 12:10
ЗАГСы в Подмосковье откроются 1 июля 12:08
В Москве пенсионерка отдала миллион рублей мошенникам 12:07
Петербургская клиника заплатит 1,5 миллиона рублей за испорченный нос 12:05
В Москве образовалась пробка из-за съемок сериала "Беспринципные" 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
30.06.2020 12:41
Рубрика: Власть

Верховный суд объяснит, как взыскивать компенсации морального вреда с преступников

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, объясняющий, как взыскивать с преступников компенсации вреда, причиненного преступлением. В том числе проект подчеркивает, что с преступников необходимо взыскивать компенсации морального вреда. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.

"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом безотлагательного решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Такая система направлена на реализацию конституционных гарантий лиц, пострадавших от преступления, на доступ к правосудию и возмещение причиненного ущерба. Жертвам преступлений не приходится затевать отдельный процесс уже после вынесения приговора и отдельно решать вопросы, связанные с компенсациями".

Он отметил, что по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год судами было взыскано с осужденных в пользу пострадавших граждан более 5,9 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда, причиненного хищениями.

"Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших. Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда", - рассказал Владимир Груздев.

В частности, как уточняет Верховный суд, компенсация морального вреда должна учитывать материальное положение виновного. "При разрешении исков о компенсации потерпевшему причиненного ему преступлением морального вреда судам при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических или нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску", - говорится в проекте.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"

Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости, - подчеркивает Верховнвй суд. Кроме того, он обращает внимание на то, что при установлении судом противоправности или аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, это обстоятельство может быть учтено при определении размера компенсации ему морального вреда в сторону снижения суммы выплаты.

"Принятие постановления вызвано накопившимися вопросами о многочисленных особенностях и деталях производства по гражданскому иску в рамках уголовного дела. Предыдущие разъяснения приняты еще во времена СССР и не отвечают текущим реалиям, - сказал адвокат Вячеслав Голенев. - Большинство разъяснений имеют практический и полезный характер".

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Резервистов призовут на военные сборы