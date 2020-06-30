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Рубрика: В мире

Видео: Девушка засняла ползущее по земле гигантское облако

Текст: Евгения Акулова

Прогуливаясь по живописному фьельду Бакбарроу, расположенному в графстве Камбрия на северо-западе Англии, местная жительница Линда Виндер заметила огромное облако, сползающее с вершины холма.

Фото: iStock
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"Я бегала по этим холмам все свое детство, но то, что увидела в тот день - никогда не сотрется из моей памяти", - рассказала она Storyful.

"Мы пробыли в целом на холмах пару часов, а потом начали спускаться эти тучи. Мы тут же приняли решение завершить прогулку и вернуться к машине", - добавила она.

В соцсетях видео девушки вызвало довольно бурную реакцию. Кто-то из подписчиков надеялся, что Линда все же войдет в облако, другие предположили, что это было "не облако, а химиотрасса", явно намекая на распространенный миф о том, что британское правительство якобы распыляет из пассажирских самолетов опасные химикаты.

Кстати, подобное природное явление не в новинку для этого английского региона. В 2017 году жители Карлайна (столицы Камбрии) запечатлели редкие гигантские облака, больше напоминающие трубу или след от огромного самолета. Как позднее заметили метеорологи, причиной феномена стал сильный северо-восточный ветер, который дул в направлении склонов холма Кросс-фелл в окрестностях города.

В мире Европа Великобритания

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