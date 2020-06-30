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Рубрика: Власть

Видео: Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал Советскому солдату

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Беларуси приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Инициаторами возведения памятника выступили ветераны.

Владимир Путин и Александр Лукашенко тепло приветствовали друг друга, обнялись, затем сразу пошли к фронтовикам, собравшимся у мемориала. Лидеры пожали руки ветеранам и пообщались с ними. Для участников войны приготовили стулья, но они как один встали - боевая закалка.

Путин и Лукашенко также кратко переговорили друг с другом, пока шли возлагать цветы. Раздался стук метронома. Президенты молча постояли у подножия мемориала, отдавая дань памяти погибшим воинам, защитившим Отечество. "Мы за Родину пали, но она - спасена", - эти строки замечательного поэта Александра Твардовского из стихотворения "Я убит подо Ржевом" высечены у подножия памятника. После гимнов двух стран главы государств выступили перед собравшимися. Но сначала к Путину подошел ветеран и попросил его что-то написать. Президент, конечно же, уважил просьбу.
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"Мы отдаем дань памяти всем, кто сражался здесь, в полях подо Ржевом, не щадя себя защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради Великой Победы", - заявил Владимир Путин. О Ржевской битве не принято было много говорить - слишком тяжело вспоминать страшную "мясорубку", продолжил глава государства. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Свыше 1,3 млн человек погибли, и Путин назвал это "чудовищной, просто немыслимой цифрой". А значение этой битвы в победе над нацизмом было огромно - она окончательно показала врагу, что развернуть наступление вновь на Москву невозможно.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия", - заявил Путин. Свыше 8,5 млн бойцов не вернулись с полей сражений, и это еще не окончательная цифра. "Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти", - сказал он.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Время не властно над подвигом советского солдата. "И он никогда не может и не должен быть забыт, затерт ложью и фальсификациями", - подчеркнул российский лидер и призвал беречь историческую правду.

"Война - это всегда кровь, ужас и смерть, - заявил белорусский президент. - В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой". "Ржев - именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Пока мы создаем памятники, приходим к памятникам, мы воевать не будем. Мы избежим этой страшной трагедии", - убежден белорусский лидер.

"Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", - также заявил Лукашенко.

Власть Работа власти Госуправление Президент Ржевский мемориал советскому солдату

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