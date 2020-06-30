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Рубрика: В мире

Власти Британии закроют на карантин город Лестер из-за роста COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лестер стал первым городом в Британии, где введен местный карантин. Причина - вспышки коронавируса. За последние две недели в городе зарегистрировано около 900 новых случаев заражения COVID-19, рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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"В городе закроются все магазины. Исключение - только для продовольственных. Открытыми останутся аптеки. Со второго июля закроются школы, поскольку детей эта вспышка затронула особо. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома и не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых", - цитирует министра РИА Новости.

В ближайшее время в городе увеличат объемы тестирования, а местные власти получат дополнительные средства на усиление работы по предотвращению распространения COVID-19. Введенные ограничения пересмотрят через две недели. В Лестере и его окрестностях проживают свыше 500 тысяч человек. С момента начала эпидемии в городе выявлено почти три тысячи случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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