Власти помогут аграриям с покупкой сельхозтехники и оборудования

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минсельхозу в 2020 году 6 млрд рублей для докапитализации "Росагролизинга".

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, это позволит российским аграриям на льготных условиях получить по договорам лизинга дополнительно 1,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Что обеспечит своевременное и бесперебойное проведение сезонных полевых работ, ускорит темпы обновления парка сельхозтехники, машин и оборудования и снизит финансовую нагрузку на лизингополучателей.

По мнению вице-премьера, такая мера поддержки оказалась крайне востребована сельхозтоваропроизводителями. Особенную ценность она приобретает в условиях снижения экономической активности, когда сельхозтоваропроизводителям важно обеспечить собственную финансовую и операционную устойчивость.

Виктория Абрамченко напомнила, что докапитализация "Росагролизинга" вошла в проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения.

"В совокупности с объявленной специальной лизинговой программой поддержки с льготной ставкой от 3% всего для нужд аграриев может быть поставлено порядка 9 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Это на 40% больше, чем в прошлом году", - отметила вице-премьер.

В "Росагролизинге" с апреля действует антикризисная программа. Она предполагает льготную ставку в 3%, нулевой аванс, увеличение срока лизинга и отсрочку платежей на один год. Через инструменты "Росагролизинга" сейчас реализуется более четверти российской сельхозтехники. Но, кроме этого, для аграриев действует программа 1432, предполагающая субсидирование скидок на покупку сельхозтехники. На нее также в этом году будет выделено дополнительно (к 10 млрд рублей) 2 млрд рублей. Что позволит приобрести 3,6 тыс. единиц техники.

Также по программе льготного лизинга спецтехники, в том числе машин для мелиорации, государство выделит еще 1 млрд рублей (сейчас лимит составляет 3 млрд рублей). Это обеспечит покупку дополнительных 2,5 единиц техники. Помимо этого, добавят 1,5 млрд рублей на покупку российского оборудования для переработки сельхозсырья (около 9 тыс. единиц). Всего, по оценкам минсельхоза, в 2020 году российские аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц техники и оборудования (на 14% больше, чем в прошлом году).