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30.06.2020 18:55
Рубрика: Власть

Володин: Пандемия сделала более актуальными поправки в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина

С принятием поправок к Конституции начинается новый этап развития нашего государства. И пандемия коронавирусной инфекции сделала предлагаемые изменения еще более актуальными. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью передаче "Время покажет" на Первом канале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Принятие поправок, подчеркнул председатель Госдумы, ознаменует новый этап развития страны, который базируется на новых стандартах: государство чтит свои традиции, ценности, защищает свою историю. "Мы не только защищаем свой суверенитет, но и не позволяем посягать хотя бы на его частичку", - подчеркнул Володин.

Ситуация с пандемией, по его словам, высветила важные социальные запросы, которые как раз предложено закрепить в Конституции, в частности, речь идет о качественной и бесплатной медицинской помощи, о социальных гарантиях.

"Речь идет о том, что многие поправки подтвердили свою актуальность в этой непростой ситуации, - заявил глава нижней палаты. - Речь идет о доступности качественного здравоохранения, об этом как раз в поправках говорится, речь идет о социальных стандартах".

Он также отметил положительные моменты на голосовании в течение недели.

"Можно сегодня это сделать, как мог это сделать вчера, позавчера. Это также расширяет возможности наших граждан", - сказал Володин.

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