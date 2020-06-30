Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите

Как сообщили в пресс-службе Роскосмоса, космонавт-испытатель Анатолий Иванишин из Москвы, который находится на борту Международной космической станции (МКС), электронно принял участие в голосовании по внесению изменений в Конституции. Таком образом, он стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты.

Проголосовать дистанционно с борта МКС ему позволила столичная регистрация. Имея ее, он отдал свой голос дистанционно на портале 2020og.ru.

Напомним, онлайн-голосование в столице началось 25 июня в 10:00 часов утра и закончилось 30 июня, в 20.00. Получить электронные бюллетени можно было еще во вторник до 19:59. Пользователям было достаточно авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Во время онлайн-голосования используется система блокчейн, которая обеспечивает прозрачность подсчета голосов и исключает утечку данных. Перед началом голосования в блокчейне формируется реестр голосующих из заявок пользователей московского или федерального портала услуг. Отдать свой голос могут только те, кто указан в реестре зарегистрированных.

Система защищена от утечки промежуточных итогов голосования. Каждый голос избирателя защищен ключом шифрования, который создавался на этапе подготовки к голосованию. Всего сформировано 5 ключей шифрования, они хранятся в номерных сейф-пакетах в банковских ячейках. За каждый ключ отвечает отдельный человек. За легитимностью и прозрачностью голосования с первого дня и до окончания взялся наблюдать Общественный наблюдательный штаб, вокруг которого объединили свои силы более 20 тысяч наблюдателей. Помимо этого, все время в штабе присутствуют журналисты независимых изданий, которые так же следят за ходом голосования.