Раскрыта одна из главных тайн Иерусалима времен вавилонского плена

В Израиле археологи при проведении раскопок в Иерусалиме обнаружили уникальные печати возрастом около 2500 лет. Расшифровка нанесенных на них символов показала, что "город Давида" не был брошен жителями после вавилонского завоевания.

Об открытии рассказало издание Times of Israel. Одним из черных пятен в истории Иерусалима считается период так называемого вавилонского завоевания или вавилонского плена. О нем упоминается в Библии. Известно, что "город Давида" был разрушен вавилонским войском в 586 году до нашей эры.

Однако практически ничего неизвестно о том, что происходило в городе в последующие годы. Одна из популярных гипотез гласит, что уцелевшие горожане бежали и поселились в других местах. Найденные в Иерусалиме печати указывают на то, что в этот малоизученный период времени в Иерусалиме процветала бюрократия. А это означает, что город продолжал жить и постепенно восстанавливался.

Редкие артефакты были обнаружены при раскопках недалеко от стен Старого города. Ранее во всем Израиле было найдено только 10 подобных артефактов, датируемых персидским периодом (около 536 г. до н.э. - 333 г. до н.э.).

Печати были изготовлены из глины. Одна из них, судя по всему, была официальной, а вторую изготовили кустарным способом. Возможно, это была поддельная печать или печать, изготовленная неграмотным чиновником, стоявшим на низшей иерархической ступени.

По мнению археологов, артефакты указывают на то, что в возрождающемся Иерусалиме существовало несколько уровней чиновничества. Библия тоже рассказывает о бюрократии, существовавшей в Иерусалиме в этот период времени.

Считается, что в течение персидского периода евреи совершили "возвращение в Сион" после их изгнания, последовавшего за разрушением Первого Храма. Об этом говорится в библейских книгах Ездры и Неемии. Находка печатей подтверждает это. Кстати, найдены они были в яме, заполненной строительным мусором. Судя по всему, здесь находились временные хижины, которые были возведены во дворе более раннего здания железного века, разрушенного вавилонянами в 586 году до н.э.

"Мы знали, что в персидский период существовала бюрократия, - говорит доктор Ифтах Шалев. - Но две печати свидетельствуют о том, что в разрушенном городе продолжала действовать государственная служба. Это первые подобные артефакты, указывающие на существование такой службы в Иерусалиме".

Находки доказывают, что город не был полностью брошен его жителями. Вероятнее всего, беженцы селились на окраинах, сооружая временные лачуги. Эти дома буквально возводились на руинах. Тем самым найденные артефакты помогут заполнить вакуум, который имеется в истории Иерусалима.

"Обнаружение печатей указывает на то, что, несмотря на тяжелую ситуацию после вавилонского нашествия, в городе были приложены усилия для восстановления административных властей до обычного уровня, а его жители продолжали частично использовать сооружения, которые были разрушены", - говорят археологи.