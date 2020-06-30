Всероссийскую перепись населения официально перенесли на апрель 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с октября 2020 года на апрель 2021 года. Постановление об этом сегодня подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Накануне представители Росстата пояснили, что перенос сроков переписи связан с невозможностью из-за пандемии коронавируса качественно провести подготовительные мероприятия - подбор и обучение персонала, проверку оборудования и т.д.

"Мы не единственная страна, которая приняла такое решение. Статистические службы целого ряда стран также заявили о переносе переписи на следующий год. В том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия и некоторые другие", - прокомментировал руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков.

В труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре этого года. С этой целью первая партия планшетов для переписи будет передана Росстату уже в сентябре 2020 года.

Предварительные итоги переписи станут известны осенью 2021 года.