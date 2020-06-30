ВТБ увеличил лимиты кредитов по ипотеке под 6,5 процента

ВТБ первым из банков увеличил лимиты кредитов по программе ипотеки с господдержкой.

Изменить максимальные суммы кредитов по ипотеке под 6,5% предложил недавно президент РФ Владимир Путин. Он поручил увеличить сумму кредита на новые квартиры в Москве и Санкт-Петербурге с 8 млн до 12 млн рублей, в остальных регионах - с 3 млн до 6 млн рублей.

ВТБ поднимает размер максимально возможной суммы кредита по этой программе уже с 30 июня. Кредит на сумму до 12 млн рублей в банке можно оформить на покупку жилья в новостройках в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает пресс-служба банка. В остальных регионах кредит теперь ограничен суммой в 6 млн рублей.

Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки с господдержкой с 20% до 15%. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита - до 30 лет.

О необходимости увеличения лимитов кредитов по госпрограмме ранее неоднократно говорили участники рынка. Новые условия ипотеки с господдержкой послужат дополнительным стимулом для рынка новостроек и позволят увеличить спрос еще на 10-15%, отмечает коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина. Увеличение суммы кредита до 6 млн рублей в регионах подстегнёт спрос на большие форматы жилья, считает заместитель гендиректора компании "Унистрой" Искандер Юсупов.

"Если раньше люди могли купить по программе только однокомнатные квартиры, то сегодня стали доступны популярные двух- и трехкомнатные. Особенно актуально это для городов-миллионников, где цены ниже столичных, но при этом выше, чем в других регионах и в среднем по стране", - отмечает он.