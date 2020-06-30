Xiaomi официально снизила цены в России

Официальный интернет-магазин Xiaomi в России объявил о проведении распродажи, которая закончится в полночь с пятого на шестое июля. Со скидкой можно приобрести смартфоны линейки Redmi и флагманские аппараты.

Так, Redmi 8 4/64 Гб продается за 9990 рублей вместо 11990, Redmi Note 8 Pro можно купить за 16490 рублей вместо 19990, Redmi 7A 2/32 Гб упал в цене с 8490 до 6290 рублей, а "народный" Redmi Note 8T 3/32 Гб можно купить за 10990 вместо прежних 13990 рублей.

Скидки также распространяются на Redmi 8A, Xiaomi MI 9T, Mi 10 и Mi Note 10 Lite.

Кроме того, в распродаже участвует бытовая техника: фен, зубные щетки, пылесос, умный чайник и другие.