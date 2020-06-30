Xiaomi представила два новых сверхдешевых смартфона

Компания Xiaomi анонсировала два новых сверхбюджетных смартфона в линейке Redmi, а именно модели Redmi 9A и Redmi 9C.

Фото: Xiaomi

Redmi 9C, более дорогая модель, оснащается чипом Helio G35 от MediaTek, а также тройной камерой и сканером отпечатка пальца на задней панели. Камера имеет основной, сверхширокоугольный и макросенсоры.

В свою очередь, Redmi 9A оборудована одинарной камерой и процессором Helio G25, а дактилоскопического сканера у нее нет.

Оба смартфона имеют 6,53-дюймовый экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, аккумулятор на 5000 мАч, 2/32 Гб оперативной и постоянной памяти, лоток для двух SIM-карт и microSD. Кроме того, в моделях присутствуют порт USB-С, ИК-сенсор, разъем для наушников и FM-радио. Аппараты работают под управлением Android 10 из коробки.

Новые Redmi 9C и Redmi 9A стали самыми дешевыми в актуальной линейке Redmi. Стоимость Redmi 9C составляет около 100 долларов (7000 рублей), Redmi 9A - 84 доллара (примерно 5900 рублей).