Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

В 20:00 30 июня завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос онлайн могли заранее зарегистрировавшиеся жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Ивановской области. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Регистрацию прошли почти 1,2 миллиона человек, явка среди них составила 93,02% - такие данные демонстрируют экраны в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает ТАСС. Было выдано более 1,1 миллиона электронных бюллетеней.

В среду, 1 июля продолжится обычное голосование на избирательных участках страны - они будут работать с 08:00 до 20:00.