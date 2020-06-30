"Зеленая сделка" фон дер Ляйен расколола Евросоюз

"Зеленая сделка" является масштабным пакетом мер, предложенным Еврокомиссией, чтобы сделать климат ЕС нейтральным к 2050 году. Для достижения этой цели необходимо ужесточить климатический целевой показатель на 2030 год. ЕС хотел сократить выбросы CO2 на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Председатель ЕК Урсула фон дер Лейен считает возможным увеличить эту цель до 50-55 процентов.

В декабре 2019 год на саммите глав-государств ЕС проявились противоречия относительно сроков исполнения "зеленой сделки" и ее финансирования. Так, Польша, которая получает почти 80 процентов электроэнергии от угольных электростанций, настаивает на том, чтобы отложить реализацию проекта на 2070 год, а Чехия и Венгрия потребовали классифицировать ядерную энергетику как безвредную для окружающей среды. Очевидно, они надеются использовать средства ЕС для строительства новых атомных станций. "Нам нужна уверенность в том, что никто не помешает нам строить атомные электростанции", - заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

Еврокомиссия предложила выделить на переход к климатически нейтральному образу жизни 100 миллиардов евро. Однако некоторым государствам-членам это кажется пустым обещанием. Потому что сейчас начинаются дебаты о следующем семилетнем бюджете ЕС, из которого должны поступить средства. И дебаты уже начались не только о размере бюджета, но и о том, как он будет использоваться. Конфликт осложняется неизбежным выходом Великобритании из Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

При этом отмечается, что конфликт интересов в отношении бюджета очевиден. Чистые доноры, такие как Германия, как правило, хотят его ограничить, в то время как чистые получатели восточноевропейцы больше заинтересованы в расширении средств. Они полагают, что на защиту климата может уйти много денег. Тогда не хватит средств для помощи бедным регионам. "Мы не можем позволить брюссельским бюрократам оседлать бедных людей и бедные страны ценой борьбы с изменением климата", - предостерег премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Итоги дискуссии вокруг "зеленой сделки" подвела газета Tagesspiegel. "До климатической нейтральности еще далеко. Широкий консенсус в отношении этой цели не должен скрывать тот факт, что реальные конфликты уже бушуют под одеялом зеленой эйфории. В конце концов, быть приверженным политическим амбициям - это одно. Решать конкретные меры, которые приведут к их осуществлению, - это другое. Вместо того, чтобы объединять страны ЕС в благородном стремлении к чистому воздуху и устойчивой экономической деятельности, "зеленая сделка" обнажит новые разделительные линии и создаст жесткую окопную войну", - говорится в комментарии издания.