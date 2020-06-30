Зеленский заявил, что Украине надо готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил необходимости подготовки ко второй волне коронавируса. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, речь идет о подготовке мест в больницах. "На Закарпатье более 70 процентов коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - заявил Зеленский на селекторном совещании, посвященном борьбе с пандемией.

При этом он отметил, что в запасе есть койки для примерно 30 тысяч человек, а также достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких.

В настоящий момент по числу заболевших на Украине лидирует Львовская область. Несмотря на продолжающуюся в стране отмену карантинных ограничений, ряд мер остается в силе. Например, в ближайшее время не откроют детские лагеря.

На утро 30 июня на Украине зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего за время эпидемии заболели более 44 тысяч человек, вылечились более 19 тысяч, скончались 1 159.