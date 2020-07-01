Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19

Теперь Америка может спасть и болеть спокойно. Препарат под названием Remdesevir у жителей США сегодня, можно сказать, в кармане, сообщает британская газета Evening Standard.

Этот препарат сегодня считается одним из двух лекарств, якобы способных побороть коронавирус. Спорный относительно способности излечивать болезнь ремдесивир ранее применялся для лечения лихорадки Эбола. Производится он практически эксклюзивно фармацевтическим гигантом Америки Gilead. Шесть доз этого лекарства стоят сегодня примерно 533 доллара США.

Между тем департамент здравоохранения Соединенных Штатов (HSS) объявил, что было закуплено более 500 тысяч доз - это составляет весь мировой запас ремдесивира на июль месяц и 90% запасов, предназначенных на август и сентябрь. Практичная запасливость эгоистичных американцев означает, что на предстоящие месяцы остальные страны останутся с крошечными запасами этого препарата.

Доктор Эндрю Хилл, старший научный сотрудник Ливерпульского университета, сказал, что ни Британия, ни Европа из-за американцев не получат ремдесивира до октября, и это отразится на печальной статистике заболевших в тяжелой форме и умерших.