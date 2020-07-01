Овен

Ситуация сложится для вас благоприятно, хотя вы не воспользуетесь всеми возможностями.

Телец

Вы можете не замечать, что играете не по правилам, а ваши партнеры и близкие будут недовольны вашим поведением.

Близнецы

Вы преуспеете в сиюминутных делах. Но если затеете большое дело, оно окажется и долговечным, и прибыльным.

Рак

Использование своих талантов даст результат, вы увидите, насколько удачным оказался выбор поля, на котором вы играете.

Лев

Если вы сейчас попытаетесь изменить расстановку сил в свою пользу, то вам это легко удастся, особенно в служебных делах.

Дева

Если вы станете разумнее оценивать свои желания и предпочтения, это снизит риск ошибок.

Весы

У вас появятся цели, их реализация не потребует много времени, но придаст уверенности.

Скорпион

Вам будет по силам самое трудоемкое, особенно если часть работы вы сделаете сами.

Стрелец

У вас появятся новые возможности, они покажутся светом в конце туннеля. При этом вы будете удачливы в коммерческих делах.

Козерог

Чем выше будут цели, тем большего вы добьетесь, хотя для этого вам придется пересмотреть взятые на себя обязательства.

Водолей

Участие в делах, основанных на совместной собственности, принесет убытки, даже если вначале все будет складываться хорошо.

Рыбы

Неправильные действия могут привести к тому, что вы будете искать новое место работы.