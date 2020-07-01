Байден решил не выступать перед избирателями из-за коронавируса

Бывший вице-президент США Джо Байден, планирующий в ноябре этого года стать хозяином Белого дома, заявил, что не будет проводить предвыборные митинги из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Политик подчеркнул, что прислушался к рекомендациям врача. "Думаю, это самая необычная президентская кампания в новейшей истории", - сказал Байден. Он признался, что не сдавал анализы на коронавирус. Но все, с кем демократ контактирует, тщательно проверяются, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в США COVID-19 выявлен у 2,6 миллиона человек, более 126 тысяч скончались.