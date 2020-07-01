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01.07.2020 10:14
Рубрика: Экономика

Банки должны информировать ЦБ об иностранных поставщиках платежных услуг

Текст: Александр Проценко

С 1 июля в России вступили в силу поправки в действующий закон "О национальной платежной системе", принятые в июле 2019 года, и теперь российские банки должны направлять в ЦБ информацию об иностранных поставщиках платежных услуг.

В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах

Закон меняет правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем (MoneyGram, Intel Express), а также поставщиков иностранных платежных услуг (китайские электронные кошельки AliPay и WeChat). "Они не зарегистрированы в РФ, действуют по иностранному законодательству, и если они даже нарушают какие-то правила, если они не обеспечивают поступление денег к конечному получателю, то ЦБ в этой ситуации никак не может вмешаться", - пояснял год назад при голосовании в Госдуме глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "И при этом мы считаем необходимым, что обработка транзакций, вот таких денежных переводов должна проводиться через российскую инфраструктуру, а не через иностранную", - уточнял глава комитета.

Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные. Однако новые правила не коснутся самых известных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, китайской UnionPay и японской JBC. У них уже имеются зарегистрированные в РФ компании-операторы.

ЦБ также еще раньше сообщал, что новые положения закона "О национальной платежной системе" не окажут негативного влияния на работу международных платежных систем (МПС). А замминистра финансов РФ Алексей Моисеев уточнял, что цель подготовленных поправок заключается в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в РФ, соответствовали российскому законодательству.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Закон о национальной платежной системе

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