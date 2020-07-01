Беларусь сняла ограничения для транзитных перевозчиков

Водители-международники, следующие через Беларусь транзитом, в том числе из России и в Россию, с 1 июля вздохнули спокойно: ограничения, введенные для них в марте с учетом мер по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной COVID-19, сняты.

Напомним: с конца марта водители, следующие транзитом через территорию Беларуси на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, обязаны были проезжать только по определенным республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка либо стоянка для отдыха, питания и заправки авто. Покидать место пребывания во время стоянки при этом запрещалось. Кроме того, пересекать страну следовало по кратчайшему маршруту и выезжать за ее пределы не позднее следующего дня. Список разрешенных для движения автотрасс и пунктов остановки время от времени корректировался, но кардинально ситуация для дальнобойщиков не менялась.

Нарушения временных правил были, и не единичные, особенно в первые недели действия ограничений. А еще в начале июня в Беларуси вступило в силу правительственное постановление "О применении навигационных устройств (пломб)", в соответствии с которым отслеживать передвижение транспортных средств по территории страны можно было в режиме реального времени. Транспортная инспекция работала вместе с представителем национального оператора на белорусско-российском участке государственной границы и останавливала большегрузы, которые впоследствии на наличие нарушений проверял оператор. Так вот, к середине июня специалисты инспекции остановили более 1200 транзитных авто, путь следования которых находился под особым контролем. К тому же моменту административные процессы велись в отношении более чем 240 перевозчиков, чей транспорт отклонился от предложенной схемы движения.

Июльские послабления стали бальзамом на душу международных автоперевозчиков, доставляющих грузы в Россию или с ее территории. В свою очередь, объекты белорусской придорожной инфраструктуры начинают понемногу восстанавливать поток клиентов. Теперь дело за возвращением свободного перемещения легковых автомобилей и пассажирского транспорта. Ждем с нетерпением.