Беременным нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции

Наблюдения за женщинами, которые рожали, будучи зараженными коронавирусом, показали: если правильно принимать ребенка, он остается здоровым, так как во время беременности передачи вируса от матери к будущему ребенку не происходит. Младенцы могут заразиться уже после появления на свет, при этом новорожденные с подтвержденным COVID-19 в большинстве случаев болеют не тяжело и успешно справляются с заболеванием. Тем не менее, страховые представители рекомендуют беременным сделать все возможное. чтобы избежать инфицирования: в частности, продолжать соблюдать строгий режим самоизоляции. Это необходимо, так как остается угроза возникновения второй волны заболевания.
COVID-19 особенно опасен, а потому меры предосторожности нужно соблюдать особенно тщательно, если у беременной женщины помимо вируса имеются:
- сахарный диабет,
- хронические заболевания легких,
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- ослабленный иммунитет,
- ожирение,
- хронические болезни печени и почек.
Возможны осложнения:
- преждевременные роды или выкидыш (на ранних сроках),
- дистресс плода,
- задержка роста плода.
Сейчас всем беременным обязательно выполняют исследования на COVID-19. Вот перечень обязательных исследований:
- общий и биохимический анализы крови, коагулограмм,
- лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР),
- эхокардиография (ЭхоКГ), компьютерная томография органов грудной клетки.
Лечение COVID-19 у беременных зависит от степени тяжести течения заболевания.
При легкой и среднетяжелой форме заболевания важно:
- поддерживать водно-электролитный баланс матери (проще говоря - много пить),
- постоянно мониторить показатели жизненно важных функций матери,
- ежедневно оценивать сердечную деятельность плода,
- проводить терапию противовирусными препаратами,
- обследовать пациентку на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - лечить антибиотиками.
При тяжелой форме заболевания:
- Беременную должны перевести в изолированную палату под наблюдение разнопрофильной команды врачей,
- проводится регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом),
- назначаются противовирусные препараты, проводится обследование на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - назначаются антибиотики,
- назначаются низкомолекулярные гепарины из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода.
В ВСС предупреждают: при подозрении на COVID-19 партнерские роды проводить запрещено.
Условия выписки из стационара матери, перенесшей COVID-19:
- дважды получен отрицательный тест на COVID-19,
- отсутствуют симптомы респираторных заболеваний,
- отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода),
- сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней.
Уход за новорожденными с подозрением на заражение COVID-19:
- до получения двух отрицательных тестов на COVID-19 весь уход за ребенком проводится в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным,
- все дети с подозрением на инфекцию находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов.
На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребенку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления, подчеркнули эксперты ВСС.