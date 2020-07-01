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01.07.2020 23:00
Рубрика: Общество

Беременным нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции

Текст: Ирина Невинная
В России с начала эпидемии около трех тысяч рожениц заразились коронавирусной инфекцией. Во Всероссийском союзе страховщиков подготовили рекомендации для будущих мам, выполняя которые снижается риск заболевания COVID-19 у матери и новорожденного.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Наблюдения за женщинами, которые рожали, будучи зараженными коронавирусом, показали: если правильно принимать ребенка, он остается здоровым, так как во время беременности передачи вируса от матери к будущему ребенку не происходит. Младенцы могут заразиться уже после появления на свет, при этом новорожденные с подтвержденным COVID-19 в большинстве случаев болеют не тяжело и успешно справляются с заболеванием. Тем не менее, страховые представители рекомендуют беременным сделать все возможное. чтобы избежать инфицирования: в частности, продолжать соблюдать строгий режим самоизоляции. Это необходимо, так как остается угроза возникновения второй волны заболевания.

COVID-19 особенно опасен, а потому меры предосторожности нужно соблюдать особенно тщательно, если у беременной женщины помимо вируса имеются:

  • сахарный диабет,
  • хронические заболевания легких,
  • заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • ослабленный иммунитет,
  • ожирение,
  • хронические болезни печени и почек.

Возможны осложнения:

  • преждевременные роды или выкидыш (на ранних сроках),
  • дистресс плода,
  • задержка роста плода.

Сейчас всем беременным обязательно выполняют исследования на COVID-19. Вот перечень обязательных исследований:

  • общий и биохимический анализы крови, коагулограмм,
  • лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР),
  • эхокардиография (ЭхоКГ), компьютерная томография органов грудной клетки.

Лечение COVID-19 у беременных зависит от степени тяжести течения заболевания.

При легкой и среднетяжелой форме заболевания важно:

  • поддерживать водно-электролитный баланс матери (проще говоря - много пить),
  • постоянно мониторить показатели жизненно важных функций матери,
  • ежедневно оценивать сердечную деятельность плода,
  • проводить терапию противовирусными препаратами,
  • обследовать пациентку на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - лечить антибиотиками.

При тяжелой форме заболевания:

  • Беременную должны перевести в изолированную палату под наблюдение разнопрофильной команды врачей,
  • проводится регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом),
  • назначаются противовирусные препараты, проводится обследование на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - назначаются антибиотики,
  • назначаются низкомолекулярные гепарины из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода.

В ВСС предупреждают: при подозрении на COVID-19 партнерские роды проводить запрещено.

Условия выписки из стационара матери, перенесшей COVID-19:

  • дважды получен отрицательный тест на COVID-19,
  • отсутствуют симптомы респираторных заболеваний,
  • отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода),
  • сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней.

Уход за новорожденными с подозрением на заражение COVID-19:

  • до получения двух отрицательных тестов на COVID-19 весь уход за ребенком проводится в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным,
  • все дети с подозрением на инфекцию находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов.

На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребенку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления, подчеркнули эксперты ВСС.

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Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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