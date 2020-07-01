Беременным нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции

Наблюдения за женщинами, которые рожали, будучи зараженными коронавирусом, показали: если правильно принимать ребенка, он остается здоровым, так как во время беременности передачи вируса от матери к будущему ребенку не происходит. Младенцы могут заразиться уже после появления на свет, при этом новорожденные с подтвержденным COVID-19 в большинстве случаев болеют не тяжело и успешно справляются с заболеванием. Тем не менее, страховые представители рекомендуют беременным сделать все возможное. чтобы избежать инфицирования: в частности, продолжать соблюдать строгий режим самоизоляции. Это необходимо, так как остается угроза возникновения второй волны заболевания.

COVID-19 особенно опасен, а потому меры предосторожности нужно соблюдать особенно тщательно, если у беременной женщины помимо вируса имеются:

сахарный диабет,

хронические заболевания легких,

заболевания сердечно-сосудистой системы,

ослабленный иммунитет,

ожирение,

хронические болезни печени и почек.

Возможны осложнения:

преждевременные роды или выкидыш (на ранних сроках),

дистресс плода,

задержка роста плода.

Сейчас всем беременным обязательно выполняют исследования на COVID-19. Вот перечень обязательных исследований:

общий и биохимический анализы крови, коагулограмм,

лабораторное исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР),

эхокардиография (ЭхоКГ), компьютерная томография органов грудной клетки.

Лечение COVID-19 у беременных зависит от степени тяжести течения заболевания.

При легкой и среднетяжелой форме заболевания важно:

поддерживать водно-электролитный баланс матери (проще говоря - много пить),

постоянно мониторить показатели жизненно важных функций матери,

ежедневно оценивать сердечную деятельность плода,

проводить терапию противовирусными препаратами,

обследовать пациентку на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - лечить антибиотиками.

При тяжелой форме заболевания:

Беременную должны перевести в изолированную палату под наблюдение разнопрофильной команды врачей,

проводится регулярная гидрация (искусственное насыщение водой) и оксигенотерапия (искусственное насыщение кислородом),

назначаются противовирусные препараты, проводится обследование на наличие бактериальных инфекций, и в случае их наличия - назначаются антибиотики,

назначаются низкомолекулярные гепарины из-за риска развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, образования микротромбов в пуповине, плаценте плода.

В ВСС предупреждают: при подозрении на COVID-19 партнерские роды проводить запрещено.

Условия выписки из стационара матери, перенесшей COVID-19:

дважды получен отрицательный тест на COVID-19,

отсутствуют симптомы респираторных заболеваний,

отсутствуют осложнения (беременности или послеродового периода),

сохраняется нормальная температура в течение 3-х дней.

Уход за новорожденными с подозрением на заражение COVID-19:

до получения двух отрицательных тестов на COVID-19 весь уход за ребенком проводится в соответствии с общими требованиями защиты в работе с инфицированным,

все дети с подозрением на инфекцию находятся под медицинским наблюдением, независимо от наличия клинических симптомов.

На данный момент не доказана возможность передачи COVID-19 ребенку во время беременности или родов. Однако существует вероятность передачи инфекции в послеродовой период. В случае заражения новорожденный и мать должны быть разделены до полного выздоровления, подчеркнули эксперты ВСС.