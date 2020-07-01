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01.07.2020 18:07
Рубрика: В мире

Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Запрет на въезд иностранцев на территорию Бразилии продлевается почти до конца июля. Соответствующий документ был опубликован во вторник поздно вечером.

"Ограничен на срок 30 дней въезд в страну всех иностранцев", - говорится в приказе, подписанном главой Администрации президента, а также министрами юстиции, инфраструктуры и исполняющим обязанности министра здравоохранения. В документе уточняется, что въезд иностранцев ограничен любым видом наземного, воздушного и водного транспорта.

Фото: iStock
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Первые ограничительные меры на пересечение бразильской границы для граждан других государств были введены ещё в конце марта и с тех пор уже несколько раз расширялись и продлевались. Запрет, в первую очередь, направлен на ограничение туризма на фоне стремительного распространения коронавируса и не касается иностранцев, прибывающих в страну авиационный транспортом и обладающих долгосрочными рабочими и научными визами.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 30 июня, за весь период наблюдения в стране выявлено 1,4 миллиона случаев заболевания новым типом коронавируса. Почти 800 тысяч человек уже выздоровели, 59,6 тысячи скончались. За сутки в Бразилии зафиксировано 33,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 1280 человек погибли.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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