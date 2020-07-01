Бразилия продлила запрет на въезд иностранцев на 30 дней

Запрет на въезд иностранцев на территорию Бразилии продлевается почти до конца июля. Соответствующий документ был опубликован во вторник поздно вечером.

"Ограничен на срок 30 дней въезд в страну всех иностранцев", - говорится в приказе, подписанном главой Администрации президента, а также министрами юстиции, инфраструктуры и исполняющим обязанности министра здравоохранения. В документе уточняется, что въезд иностранцев ограничен любым видом наземного, воздушного и водного транспорта.

Первые ограничительные меры на пересечение бразильской границы для граждан других государств были введены ещё в конце марта и с тех пор уже несколько раз расширялись и продлевались. Запрет, в первую очередь, направлен на ограничение туризма на фоне стремительного распространения коронавируса и не касается иностранцев, прибывающих в страну авиационный транспортом и обладающих долгосрочными рабочими и научными визами.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 30 июня, за весь период наблюдения в стране выявлено 1,4 миллиона случаев заболевания новым типом коронавируса. Почти 800 тысяч человек уже выздоровели, 59,6 тысячи скончались. За сутки в Бразилии зафиксировано 33,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19, 1280 человек погибли.