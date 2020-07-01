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01.07.2020 14:15
Рубрика: В мире

Британцам разрешат ездить по дорогам на арендуемых электросамокатах

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 4 июля британцам разрешат ездить по дорогам на электросамокатах, причем только на арендуемых, частным выезд на проезжую часть все еще запрещен. Такое решение приняли британские власти в рамках проекта по ослаблению загруженности общественного транспорта и поддержке "зеленого перезапуска" всей транспортной системы страны.

Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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В 12-месячной экспериментальной инициативе правительства Соединенного Королевства примут участие Англия, Шотландия и Уэльс. Согласно инструкции британского минтранса, электросамокаты будут считаться обычным механическим транспортным средством, так что "водитель" обязан будет иметь права соответствующей категории и быть старше 16 лет. Заезд на тротуары и автострады остается про запретом, лимит скорости установлен в почти 25 километров в час. На дороге электросамокатчикам разрешается использовать то же "дорожное пространство, что и велосипедам и электровелосипедам". Министерство рекомендует перед поездкой надевать шлем, но строгих обязательств не вводит. Вес самоката без пользователя не должен превышать 55 килограмм, а сам прибор должен быть рассчитан не более чем на одного человека. Максимально допустимая мощность электромотора варьируется от 350 до 500 Ватт.

Примечательно, что в рамках проекта будущих пользователей освободили от необходимости проходить какую-либо подготовку перед тем, как впервые появиться на проезжей части на электросамокате. При этом власти призвали компании, которые будут отвечать за "самокат-шэринг", подготовить соответствующие курсы или хотя бы инструктаж.

Напомним, что ранее электросамокаты были практически вне закона на территории Соединенного Королевства. На них нельзя было ездить ни по дорогам, ни по тротуарам, ни по велосипедным дорожкам.

В мире Европа Великобритания

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