Цель КПК - верно служить народу

Новости

В Беларуси отмечают день вышиванки 00:15
ЦИК озвучил данные по голосованию после обработки 80% протоколов 01.07.2020
В Петербурге за поправки проголосовали свыше 80% избирателей 01.07.2020
На Дальнем Востоке обработано 100 процентов протоколов 01.07.2020
Поправки в Конституцию поддержали больше 70 процентов саратовцев 01.07.2020
Политолог Дмитрий Гусев: Оснований ставить под сомнение легитимность голосования по Конституции нет 01.07.2020
В КБР вторые сутки ищут упавший в реку автомобиль с тремя людьми 01.07.2020
На Кубани поправки поддержали больше 89 процентов избирателей 01.07.2020
Более 2,7 млн жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам 01.07.2020
Матч "Ростов" - "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ 01.07.2020
По поправкам проголосовали более 70 процентов жителей юга России 01.07.2020
В Боснии и Герцеговине завершилось голосование по правкам в Конституцию РФ 01.07.2020
В регионах ЦФО начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ 01.07.2020
Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным 01.07.2020
В Новой Зеландии выставлен на продажу ковбойский город 01.07.2020
Результаты голосования по Конституции могут пересчитать на четырех участках 01.07.2020
Более половины жителей Урала приняли участие в голосовании по поправкам 01.07.2020
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений 01.07.2020
Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо" 01.07.2020
Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян 01.07.2020
Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 92% 01.07.2020
В Греции 879 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию 01.07.2020
В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей 01.07.2020
Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции 01.07.2020
Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за якобы "сговор" с талибами 01.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 22:59
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Цель КПК - верно служить народу

1 июля отмечается 99-я годовщина образования Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как развивалась КПК на протяжении этих лет? Почему спустя множество десятилетий она сохранила энергетику и жизненную силу? Давайте послушаем голос руководителя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, который говорит о первоначальной цели и миссии партии.

"Это место зарождения идей и мечты нашей партии. Наша партия родилась именно здесь, отсюда распространилась по всей стране. Именно тут - корни нашей партии". Об этом Си Цзиньпин сказал 31 октября 2017 года во время посещения мемориального музея 1-го съезда КПК в Шанхае и "Красной лодки" в Цзясине. Тогда он провел членов ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва по местам, где проходил 1-й съезд КПК. Цель поездки заключалась в том, чтобы мысленно обратиться к прошлому партии, особенно к истории ее основания, чтобы учиться у предшественников революционных времен лучшему, почерпнуть и познать благородство их духа. По словам Си Цзиньпина, поездка также должна была послужить тому, чтобы прояснить лежащую на нынешних руководителях ответственность и укрепить в них чувство долга по реализации целей и миссий, определенных 19-м съездом КПК.

В своем докладе на 19-м съезде КПК Си Цзиньпин вновь подчеркнул первоначальную цель КПК: "Лишь преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Стремление к счастью китайского народа и возрождению китайской нации - вот первоначальная цель и миссия КПК, которые стимулируют развитие и движение вперед Коммунистической партии Китая".

После 18-го съезда КПК Си Цзиньпин совершил множество инспекционных поездок по бедным районам страны. Шесть лет подряд он созывал специальные совещания по ликвидации бедности и шесть лет без устали подчеркивал необходимость искоренения нищеты в своих новогодних поздравлениях.

В 2020 году в Китае будет выполнена задача по окончательной ликвидации бедности в стране. Это важное обещание дала КПК китайскому народу. Несмотря на воздействие эпидемии COVID-19 на экономику, эта цель будет непременно достигнута, подчеркнул Си Цзиньпин. "Наше поколение волнуют мысли о том, что крестьяне нуждаются в поддержке. На социалистическом пути к общей средней зажиточности нельзя оставить без внимания ни единого человека".

Столкнувшись с эпидемией коронавируса, КПК ставила и продолжает ставить во главу угла безопасность жизни и здоровье народа. По этому поводу Си Цзиньпин заявил: "Народ превыше всего, жизнь человека превыше всего. В деле защиты жизни и здоровья народа будут задействованы все необходимые средства, вне зависимости от их доступности и цены".

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Для борьбы с эпидемией COVID-19 китайское правительство задействовало огромные медицинские мощности, предоставило самое передовое медицинское оборудование и силу всей нации, одержав победу в вопросах сдерживания и профилактики эпидемии. Высказаны авторитетные точки зрения, что в плане обеспечения права на жизнь, и концепция развития, и философия Коммунистической партии Китая имеют глобально эпохальное значение. "КПК коренится в народе. Концепция развития, где во главу угла ставятся народ и его интересы, никогда не изменится".

С момента проведения 18-го съезда КПК под руководством Си Цзиньпина реализуются требования всестороннего строгого внутрипартийного управления, интенсифицируется работа по строительству неподкупных правительственных органов, а коррупционеры привлекаются к строжайшей ответственности.

"Народные массы ненавидят коррупцию всеми фибрами души, она является самой большой угрозой, с которой сталкивается наша партия. Лишь решительная и упорная борьба с коррупцией, постоянное развитие в этом направлении, подготовка честных и неподкупных кадров и строительство неподкупных правительственных органов обеспечат долговременный порядок, целостность правительства, ясность политики и долгосрочную стабильность партии и государства".

Говоря о будущем, Си Цзиньпин призвал всех членов Компартии Китая дать народу исключительные, ясные и понятные ответы на их запросы. "Всем членам партии необходимо оставаться верными своей первоначальной цели и двигаться вперед, поддерживать самоотверженность, осмотрительность, твердость, энергичность и скромность в работе, а также смело осваивать инновации, стремиться к реформам, чтобы эти действия прошли проверку временем, а народ получил лучшие ответы на свои запросы".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19