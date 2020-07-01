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01.07.2020 14:57
Рубрика: Культура

Частные музеи внесут в реестр

Текст: Наталья Лебедева

Министерство культуры разрабатывает программу поддержки и развития частных музеев в стране, которая может представлена уже этим летом. И первым шагом станет создание реестра негосударственных музеев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Безусловно, мы заинтересованы в интеграции частных музеев в культурное пространство страны и максимальном использовании их возможностей. Сейчас мы приступили к формированию реестра частных музеев", - приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой ТАСС.

Она отметила, что ведомство уже ведет советующий мониторинг при участии Союза музеев России, Ассоциации частных музеев России и региональных властей.

Министерство культуры рассчитывает уже этим летом представить стратегическую программу развития частных музеев России.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры

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