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01.07.2020 17:34
Рубрика: Спорт

Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА

Текст: Артур Нанян

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", а также игру голкипера "красно-белых" Александра Максименко.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Футболисты ЦСКА победили в дерби "Спартак" в рамках 25-го тура РПЛ

Армейцы одержали уверенную победу (2:0), а в эпизоде с первым голом Николы Влашича многие эксперты разглядели ошибку Максименко, не отреагировавшего на удар хорватского полузащитника.

"Матч был интересный, болельщики тоже помогли. Интрига присутствовала, я смотрел игру с удовольствием. Случившееся с Максименко мы не называем ошибкой. Это просчет. Главное, впрочем, не сам просчет, а то, как Максименко на него отреагирует. Не бывает тех, кто не ошибается", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

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