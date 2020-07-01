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01.07.2020 19:28
Рубрика: Экономика

Вирус вывел за штат

Число безработных выросло почти в четыре раза
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8195)
После пандемии возникнет серьезная проблема с поиском работы. Об этом заявил замглавы Роструда Денис Васильев, выступая на "круглом столе" "Управляем квалификациями - моделируем будущее" на международном форуме "Неделя российского бизнеса".

"Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой поиска работы. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся студенты, которые не имеют опыта работы", - считает Васильев.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
В ФНС сообщили, кто чаще всего регистрируется самозанятым

Число зарегистрированных безработных достигло 2,7 млн человек, что на 2 миллиона больше, чем было год назад, сообщил замглавы Роструда Денис Васильев. При этом разные отрасли пострадали неравномерно, добавил он. "Часть профессий, в первую очередь связанных с разработкой данных и IT, оказались в привилегированном положении во время коронакризиса, - отметил Денис Васильев. - При этом работники, чья деятельность связана с личным взаимодействием с другими людьми, попали в более тяжелую ситуацию. Сложнее других пришлось туроператорам, экскурсоводам, секретарям, пилотам и бортпроводникам, а также бизнес-тренерам". По его словам, эти профессии ждет "трансформация".

Появление комбинированной занятости позволяет говорить о новом типе работника, ориентированном не на отсидку рабочих часов, а на результат

Комбинированная занятость, получившая активное развитие во время пандемии, приведет к появлению нового типа работника, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Возможность сочетать работу в офисе и дистанционную форму позволяет говорить о появлении нового типа работника, ориентированного не на отсидку (рабочих часов), а на результат, - заявил Шохин. - За такой формой занятости будущее".

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Названы регионы с наибольшим и наименьшим числом безработных

По его словам, коронакризис может стоить экономике страны 9% ВВП, но сам Шохин надеется на лучшие показатели по итогам года. "Спад, зафиксированный во втором квартале этого года, заканчивается, - сказал он. - Мероприятия плана правительства востребованы бизнесом и приведут к позитивным результатам. В 2021 году мы выйдем на траекторию роста".

2,7 миллиона человек достигло число зарегистрированных безработных, по данным Роструда

Ситуация в экономике отразилась в том числе и на рынке труда. Тем не менее меры для борьбы с последствиями кризиса прорабатывались задолго до его начала, в ряде регионов идет перезапуск служб занятости, а по линии Минпросвещения выделят 3 млрд рублей на переобучение людей с учетом изменений на рынке труда, заявил Васильев. С 2019 года в нескольких регионах начался перезапуск линейки продуктов, с которыми работают службы занятости. Восполнить недостающие знания и умения людям, оставшимся без работы, и тем, кто только выходит на рынок труда, помогут курсы профессиональной переподготовки. Благодаря нацпроекту "Демография" уже освежили свои профессиональные знания 75 тысяч человек старшего возраста, сказал Денис Васильев. "Сейчас такое время, когда мы не можем учить тому, что не востребовано на рынке труда, - подчеркнул он.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Рынок труда

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