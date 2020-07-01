Этот вопрос обсуждают в диалоге журналист и писатель Николай Андреев и психолог Лола Кретова. Андреев более полутора десятков лет назад перебрался из Москвы в крошечный городок Чекалин под Калугой. Кретова - психолог, в Институте психологии РАН занимается исследованием мировосприятия людей, резко поменявших образ жизни с городского на сельский.

С чего начался у вас интерес к теме "охота к перемене мест"?

Лола Кретова: Я не планировала заниматься этой темой, она сама меня нашла. Нашла, когда я поменяла место жительства - с Москвы на деревню в Талдомском районе. Вместе со мной за город перебралась и моя психологическая практика. С какого-то момента я стала размышлять о ней именно как психолог, как исследователь. Вопрос, который меня интересовал: что манит горожан в жизни за городом?

У меня было осознанное решение резко поменять место жительства. Наступил момент, когда меня начала тяготить жизнь в бетонной многоэтажке, захотелось на простор, на волю. Лет 15 назад решил: пора оставить улицы, где каждый сам по себе, и присоединиться к пространствам, где царит солидарность. Так я оказался в Чекалине. Город маленький, уютный, соразмерный человеку. А какие мотивы у других людей, изменивших образ жизни с городского на деревенский?

Лола Кретова: Если спросить у людей, почему они уезжают из мегаполиса, чаще всего услышим прагматичные объяснения. Говорят про усталость от жизни в человейнике, про шум в городе и как противовес - про свежий воздух и тишину в деревне. Но это первый пласт. Если человека, что называется, разговорить, то речь заходит совсем о другом. О желании ощущать себя собой, а не запрограммированным существом, в которое человек превращается в мегаполисе. О счастье работать в своем саду, смотреть, как он меняется. Просто смотреть на облака, на поля.

Николай Андреев: "В Чекалине я чувствую себя совершенно свободным". Фото: Николай Андреев

Да, это, пожалуй, главное - в Чекалине я чувствую себя свободным. Свободен в выборе занятия - могу сидеть за компьютером, а могу возиться в огороде, пройтись по лесу, посидеть на высоком берегу Оки. Свободен от политических страстей. В городе при встрече со знакомыми, друзьями разговор обязательно съезжает на политические темы, а мне они скучны. А здесь о политике и не вспоминаешь.

Лола Кретова: Покидая мегаполис, человек теряет привычную среду своего общения, и это может стать одной из главных трудностей его загородной жизни. Постепенно утрачиваются социальные связи, которые важны для его работы, проектов, человек становится неинтересен городу. Мегаполис как бездушный механизм встраивает человека в свой процесс, он становится винтиком. А кому хочется ощущать себя винтиком? Уезжая из мегаполиса, люди намерены получить возможность стать самим собой. Вот что очень важно: бывшим жителям больших городов свойственны оптимизм, творческая и социальная инициативность, они часто стараются сделать что-то хорошее на новом месте. До недавнего времени существовало убеждение, что к земле тянет людей в возрасте. Отчасти так и есть, Пришвин заметил: "У человека на свете есть две радости: одна - в молодости выйти из дома, другая - в старости вернуться домой". Да, есть случаи, когда в деревню перебираются молодые семьи. С другой стороны, у детей перебравшихся за город горожан редко возникает интерес к сельской жизни - их тянет в мегаполис. Сельская жизнь не способна удовлетворить юношеский познавательный интерес.

Пришвин: "У человека на свете есть две радости: Одна - в молодости выйти из дома, другая - в старости вернуться домой"

И правильно делают молодые, что уезжают! Маленький город, не говоря уж о деревне, ограничивает развитие молодого человека, сужает горизонт. Я считаю, что молодые должны жить в большом городе - он дает массу впечатлений, эмоций, знаний. Но достигаешь определенного возраста, и приходит понимание: человеку требуется другое - тишина, созерцательное существование. Если человек еще вполне в работоспособном возрасте, то перед ним другая проблема - работа. Да, приобретаешь свежий воздух, ощущение свободы, но если нет возможности зарабатывать на жизнь, то многое теряется.

Лола Кретова: В большинстве случаев те, кто решился уехать, хорошенько продумывают, как у них будет складываться жизнь после переезда в маленький город. Если у человека есть уверенность в загородной жизни, то у него вопросы работы не первостепенные - он их так или иначе решит.

Лола Кретова: "Уезжая из мегаполиса, человек получает возможность стать самим собой". Фото: Из личного архива Лолы Кретовой

Карантин мощно подчеркнул преимущества жизни в маленьком городе или деревне.

Лола Кретова: Интересно было наблюдать, как по-разному москвичи и загородные жители переживают карантин. Москвичи много спорили о том, есть вирус или нет его, иронизировали над страхами, злились из-за невозможности вести прежний образ жизни. А у загородного жителя другие волнения: где достать семена, как бы не подцепить городскую заразу, переживали, что майские холода затормозили рост огурцов и кабачков. До споров, иронии и скуки дело не доходило.

Особая тема - удаленка. Благодаря карантину я получил возможность увидеть, как работает моя дочка Аня. Рабочий день начинался у нее в 9 часов и до 7, а то и 8 вечера. Она готовила документы, участвовала в онлайн-совещаниях. И в то же время могла сделать перерыв, позагорать. Мне кажется, что компании должны учесть этот опыт. Может, часть сотрудников перевести на удаленку.

Лола Кретова: В западных странах удаленная работа и до карантина получала распространение. Но перспективы тут неопределенные: работодатели то довольны сотрудниками, которые на удаленке, то возвращаются к проверенной схеме - все в офисе. Если оценивать работу на удаленке во время карантина, то одни люди работали как угорелые и очень быстро выдыхались, а другие не умели выстроить самостоятельный режим работы. Для многих сфер деятельности работа онлайн потребовала больших сил, чем работа в офисе. Но все же, как мне представляется, тяга поменять образ жизни с городского на сельский с годами будет расти. И работодатели будут учитывать этот процесс.