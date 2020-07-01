ЦИК: Явка на голосовании по Конституции к 12.00 составила 54,7%

Центризбирком в режиме реального времени транслирует сведения о явке на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно данным на 12.00 1 июля, в регионах проголосовали 57,4% граждан, внесенных в списки избирателей.

В числе самых активных, как и в предыдущие дни, - Чечня (86,63%) и Республика Тыва (88,25%). Существенно больше средней по России зарегистрировала явка в Брянской области (79,25%), в Дагестане (78,69%) и на Чукотке (73,69%).

В Москве проголосовали почти 44% жителей, в Санкт-Петербурге - 62%.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента было назначено на 1 июля. До основного дня его проведения, с 25 по 30 июня, россияне имели возможность голосовать не только на участках, но и на придомовых территориях, а также через интернет (в Москве и Нижегородской области).

Сегодня отдать свой голос можно на участке по месту жительства и на дому. Голосование продлится до 20.00 местного времени, затем начнется подсчет голосов. Изменения в Основной Закон будут считаться одобренными, если за них выскажется более половины граждан, принявших участие в плебисците.