ЦИК: За ходом голосования по Конституции следят более 520 тысяч наблюдателей

Более полумиллиона наблюдателей следят за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в основной день - 1 июля. Об этом рассказала в среду в информационном центре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас сейчас, по данным Общественной палаты РФ, контролируют процесс голосования 526 584 наблюдателя. Это представители общественных организаций, почти двух десятков партий", - сказала она. "Надеюсь, что никаких провокаций ни с чьей стороны не будет", - добавила Памфилова.

Напомним, согласно закону о поправке к Конституции РФ, координация работы наблюдателей возложена на Общественную палату РФ и палаты в регионах. Формирования наблюдательского корпуса длилось до 29 июня включительно. Всего к работе подключились представители более чем 1600 общественных организаций и 18 политических партий.

Кроме того, на голосовании присутствуют порядка 50 иностранных политиков и общественных деятелей в статусе экспертов.