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01.07.2020 15:02
Рубрика: Общество

Эксперт: Коронавирус может вскоре потерять свою поражающую силу

Текст: Ольга Игнатова
Коронавирус постепенно адаптируется в организме человека и вскоре может стать одной из разновидностей сезонных респираторных заболеваний.

Такую точку зрения в интервью, опубликованном на сайте Минздрава, высказала ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Людмила Алимбарова.

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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По ее словам, сегодня известны, как минимум, 6 разновидностей вируса, которые циркулируют в мире. Это китайский, европейский и латиноамериканский варианты вирусов.

Вирусы не знают границ, поэтому в одном регионе могут распространяться несколько видов вируса. "По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней", - рассказала эксперт.

Мутации COVID-19 сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 и MERS-CoV, которые являются его предшественниками. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса изучены около 200. "Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека", - считает Алимбарова.

Она уточняет, что существует точка зрения: чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. "Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний", - добавляет эксперт.

Фото: Евгений Козырев
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Она также напоминает, что чем выше температура на улице, тем меньше вирус живет на поверхностях. "Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла", - отмечает специалист. Алимбарова уточняет, что вирус несмотря на некоторое снижение вирусной активности летом, забывать о мерах предосторожности не стоит.

Уровень физической нагрузки влияет на устойчивость человека к заражению. Люди, которые ведут малоактивный образ жизни, более уязвимы и быстрее заражаются. Но и чрезмерно увлекаться спортом не стоит. Чрезмерные нагрузки на организм снижают иммунную защиту. Умеренная физическая активность поможет выработать защитный иммунитет в организме.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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