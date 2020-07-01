Еще 300 россиян вернутся домой из Латинской Америки

В Каракасе приземлился самолет, на котором россияне смогут вернуться домой. Информацию подтвердил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Самолет выполнит рейс по маршруту: Каракас - Кито - Сан-Хосе - Москва. Вылет из аэропорта столицы Венесуэлы назначен на утро второго июля", - цитирует дипломата ТАСС.

Из Латинской Америки в Москву вернутся около 20 граждан России. Еще порядка 80 соотечественников и трое граждан Беларуси должны подняться на борт в столице Эквадора, и около 200 россиян ждут прибытия вывозного рейса в столице Коста-Рики.

Из-за пандемии коронавируса с 27 марта в России прекращено регулярное сообщение с другими странами. Исключение сделано только для вывоза из-за рубежа российских туристов.