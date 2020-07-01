Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян

Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 65% после завершения этого процесса на всей территории России. По предварительным данным, поправки поддержали 74% голосовавших граждан. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Она пояснила, что данные предварительные - явка будет немного выше за счет граждан, пришедших в последний момент.
Кроме того, Памфилова сообщила предварительные итоги. По результатам обработки более 30% протоколов участковых комиссий, количество проголосовавших за поправки - около 74%, против - менее 25%.