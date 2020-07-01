Обращение ваучера, полученного за неиспользованные билеты, станет еще одной возможностью для клиентов авиакомпаний вернуть деньги, подчеркнул Артемьев во время онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса. Это сделает подход к решению данной проблемы более гибким по отношению к пострадавшим - как гражданам, так и авиакомпаниям.

"Я думаю, что все же будет принят такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и лететь за них по другим билетам. Мы сейчас будем настаивать на том, чтобы этот ваучер имел обращение и я мог его продать в установленном порядке и таким образом получить деньги назад", - сообщил глава ведомства.

Сейчас предусмотрены варианты получения денег при возврате неиспользованных авиабилетов в случаях экстренных ситуаций. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. К примеру, когда человек уже точно не полетит, когда для него возврат денег - единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи. Артемьев подчеркнул, что ФАС всегда выступала за то, чтобы люди могли получить деньги, и будет отстаивать свою позицию.

В числе приоритетных направлений ведомства также проверка продукции иностранных компаний, которую они предлагают российским потребителям, на соответствие оригинальной рецептуре. Это позволит избежать "двойных стандартов качества продукции", пояснил Артемьев. Речь идет о случаях, когда иностранные компании продают свой товар на российских рынках как оригинальный, но его качество отличается от эталонного товара, который производится за рубежом и продается на европейских рынках. Тогда ФАС требует строгого соответствия всем технологиям. "Если это не оригинальный товар, а какой-то другой, то так и должно быть указано на упаковке. Тогда мы не будем признавать это недобросовестной конкуренцией", - подчеркнул Артемьев.

ФАС проверит качество импортных товаров, поставляемых в Россию, на соответствие оригинальной рецептуре

По его словам, по фактам продажи товаров, которые выдавались за оригинальные, но таковыми не являлись, уже заведено несколько антимонопольных дел.

Другое направление работы антимонопольного ведомства связано с введением квотирования в рамках госзакупок продукции российского производства из стран ЕАЭС. Его введение не приведет к ограничению конкуренции и ущемлению прав иностранных компаний, подчеркнул Артемьев. Для начала квоты распространят на некоторые виды продукции и предприятия. Их размер и механизм реализации будет определен несколькими постановлениями в рамках программы по импортозамещению. При этом для 95-99% товаров, которые поставляются сегодня из-за рубежа, никаких ограничений вводиться не будет.

Кроме того, обсуждается вопрос об увеличении квоты при закупках для малых предпринимателей. Эта мера позволит создать равные условия конкуренции между частными и государственными компаниями, а также поддержит бизнес.

Еще одной значимой мерой может стать создание реестра видов работ, на выполнение которых в рамках госзакупок сможет рассчитывать только малый бизнес. Этот пункт по инициативе ФАС включен в национальный план восстановления экономики. Выполнение некоторых видов работ, включая покраску заборов, замену осветительных ламп, озеленение, можно отдать малым предприятиям, полагает глава антимонопольной службы. Для этого не требуется привлекать крупные корпорации.

В числе направлений работы ФАС - переход на электронный формат. Рассмотрение жалоб сегодня уже проводится дистанционно. Это позволяет значительно снизить финансовые издержки компаний. В планах еще переход на электронный режим подачи ходатайств по сделкам слияния и поглощения. По словам Артемьева, на первом этапе сохранится возможность подавать такие документы в привычном формате.