Глава Минкомсвязи оценил последствия экспортных ограничений США

Экспортные ограничения США не несут рисков для российской электронной промышленности, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он пояснил, что российская промышленность "в достаточной степени уже зрелая", чтобы ограничения американской стороны не представляли системных рисков. Разумеется, отметил министр, из-за новых мер придется провести "какую-то перенастройку процесса", но существенного влияния на ситуацию в отрасли они не окажет.

Заявление было сделано в связи с тем, что 29 июня вступило в силу решение США о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию. В перечень такой продукции теперь включено различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

Ранее аналогичные заверения последовали от главы Минпромторга Дениса Мантурова. "Мы заранее видели, что коллеги формируют такие решения, поэтому наши компании имеют достаточно запасов, здесь компонентная база формируется несколько впрок, особенно с учетом всех тех вводных, которые мы получаем извне", - сказал Мантуров журналистам. Он отметил, что Россия перенастраивает логистические потоки и занимается импортозамещением.