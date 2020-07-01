Главный инфекционист США спрогнозировал 100 тысяч заражений в день

Ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи, возглавляющий Институт аллергических и инфекционных заболеваний США, дал неутешительный прогноз динамики эпидемии коронавируса в стране. На фоне нынешнего тревожного тренда - более 40 тысяч новых инфицированных каждый день - в обозримом будущем этот показатель может взлететь до ста тысяч, цитирует Фаучи телеканал CNN.

Это заявление, вызвавшее в американском обществе широкий резонанс, ученый сделал на слушаниях профильного сенатского комитета по здравоохранению. По мнению Фаучи, к угрозе "короны" безответственно относятся как сами граждане, которые зачастую пренебрегают требованиями социального дистанцирования и ношением масок в общественных местах, так и руководители предприятий, не выполняющие санитарных предписаний.

Тем временем американский минздрав признал, что США оптом скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир, рекомендованного ВОЗ для лечения коронавируса. Таким образом, уже к осени Европа рискует остаться без жизненно важного лекарства, отмечает Spiegel online.