Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, среднемесячная температура превысит норму на один-полтора градуса. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться. В западных регионах второй месяц лета будет теплее обычного. Жарким июль обещает быть в Западной Сибири, Красноярском крае, в Иркутской и Амурской областях, на Чукотке и в Якутии.

В Якутии наблюдается повторяемость антициклонов из-за изменения климата. Поэтому температура в этом холодном регионе уже второй месяц будет высокая. Кстати, в Верхоянске, который находится за Полярным кругом и где зимой температура опускается ниже 60 градусов, 20 июня дневная температура достигла плюс 38 градусов. Теперь Верхоянск будет известен и как самое жаркое место в Арктике.

В пределах климатической нормы июль будет на востоке Северо-Западного федерального округа, в Кировской и Оренбургской областях, в Пермском крае, в Татарстане, Удмуртии и Башкирии.

В ближайшие пять дней температура ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале. На азиатской территории очаг тепла из Якутии переместится на Красноярск.

В Москву снова возвращается жара - к концу недели ожидается до плюс 30 градусов. Это связано с выносом теплых воздушных масс из Турции и со Средиземного моря.

Вильфанд предупредил, что на этой неделе в большинстве российских регионов (особенно в центре, на юге Европейской части и на юге Азиатской части страны) прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. Синоптик порекомендовал по возможности оставаться дома в полуденные часы, а на улицу выходить в одежде с длинными рукавами, в головных уборах и солнечных очках.

Довольно засушливым июль ожидается в нескольких регионах, в том числе на востоке Центрального федерального округа.