Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом

Многоцелевые истребители Су-30СМ, основной задачей которых, по оценке военных экспертов, является завоевание подавляющего господства в воздухе, заступили в первый июльский день на боевое дежурство в Брестской области Беларуси.

В Барановичах на 61-ой истребительной авиационной базе ВВС и войск ПВО, информирует БЕЛТА, в среду состоялся этот торжественный ритуал. "Символично, что торжественное мероприятие проходит накануне Дня Независимости и в год 75-летия Победы", - подчеркнул министр обороны Виктор Хренин.

Во все времена, констатировал генерал, одним из основных условий благополучия государства являлось надежное обеспечение его национальной безопасности. Сейчас этот тезис как никогда актуален, убежден военачальник, отметив, что "любая миролюбивая политика должна быть подкреплена реальной способностью государства защитить свой народ".

Выход на боевое дежурство четырех истребителей поколения 4+, по словам министра, является подтверждением непрерывного тесного взаимодействия в военной сфере между Беларусью и Россией. Новую технику, с улыбкой добавил он, традиционно заводят ключом, но в самолете его нет, поэтому он вручил памятный знак о заступлении на боевое дежурство командиру базы полковнику Юрию Пыжику, уточняют местные источники.

Остается добавить, что по оценке специалистов, тяжелый многоцелевой истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий. Он способен не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказание другим самолетам группы.