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01.07.2020 11:20
Рубрика: В мире

Из Бостона уберут памятник президенту Линькольну, отменившему рабство в США

Текст: Екатерина Забродина

Война с памятниками в США добралась до 16-го президента республики Авраама Линкольна. Казалось бы, именно его указом в 1862 году на всей территории Соединенных Штатов был запрещен рабский труд. Однако скульптурная композиция в центральном парке Бостона была признана неполиткорректной. Примечательно, что за политическое решение о ее демонтаже проголосовала Бостонская художественная комиссия, передает Associated Press.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Камнем преткновения стала "оптика", через которую уроженец Бостона, белый скульптор Томас Болл показал поворотный момент истории. Он изобразил Линкольна вместе с освобожденным чернокожим рабом, склонившимся перед президентом в знак благодарности. Впрочем, можно представить, что бывший невольник, напротив, готовится встать с колен - недаром на его ногах разорваны цепи. В 1876 году оригинал памятника был установлен в Вашингтоне, а спустя три года его копия появилась в родном городе Болла. В комиссии заявили, что пришла пора "переосмыслить старые образы".

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Петицию за снос памятника Линкольну подписали более 12 тысяч человек. Решение комиссии было принято на основании экспертизы о том, "насколько он отражает цветовое разнообразие и не оскорбляет ли цветные сообщества". Однако власти пока не назначили точную дату демонтажа и решили вернуться к обсуждению деталей после 12 июля.

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