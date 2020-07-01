Новости

Более 2,7 млн жителей Петербурга приняли участие в голосовании по поправкам 22:43
Матч "Ростов" - "Краснодар" стал самым продолжительным в истории РПЛ 22:33
По поправкам проголосовали более 70 процентов жителей юга России 22:33
В Боснии и Герцеговине завершилось голосование по правкам в Конституцию РФ 22:30
В регионах ЦФО начался подсчет голосов по поправкам в Конституцию РФ 22:30
Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным 22:26
Результаты голосования по Конституции могут пересчитать на четырех участках 22:13
Более половины жителей Урала приняли участие в голосовании по поправкам 22:12
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений 22:05
Кокорин в добавленное время спас "Сочи" в матче с "Динамо" 22:05
Глава ЦИК: За поправки в Конституцию проголосовали более 74% россиян 22:03
Явка на электронное голосование в Нижегородской области составила 92% 21:56
В Греции 879 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию 21:54
В СКФО по поправкам в Конституцию проголосовали более 81% избирателей 21:51
Политолог Дмитрий Журавлев отметил легитимность голосования по Конституции 21:42
Песков назвал труднообъяснимым проект санкций против РФ за якобы "сговор" с талибами 21:38
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря 21:28
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию 21:16
Число выздоровевших от коронавируса в Вооруженных силах достигло 6562 человек 20:40
В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования 20:33
Из Петербурга в Евпаторию отправился первый поезд 20:32
В регионах ЦФО откроются гостиницы и летние кафе 20:30
В Ростове-на-Дону в жилом доме обрушилась крыша 20:20
Примаков: Россияне за рубежом активно голосуют по поправкам к Конституции 20:16
В Москве росгвардейцы оказали помощь пожилой женщине 20:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
01.07.2020 22:26
Рубрика: Власть

Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным

Текст: Александр Мелешенко

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что кампания по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию прошла позитивно, открыто и прозрачно.

Фото: Александр Корольков/РГ
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений

"И это несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, некоторым негативом в общественных настроениях, обусловленным ухудшением социально-экономического положения и т.д., - рассказал он aif.ru. - Но власти удалось конкретными шагами по социальным, по экономическим направлениям создать позитивный настрой. В последние три недели была проведена довольно эффективная кампания по разъяснению сути поправок и способов голосования, это тоже сыграло свою важную роль".

Политолог добавил, что позитивную роль сыграли голосование на протяжении недели, а также возможность жителям Москвы и Нижегородской области отдать свой голос онлайн. Чесноков уверен, что эти новации необходимо развивать и применять впредь.

Власть Работа власти Внутренняя политика Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы