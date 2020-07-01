Известный политолог назвал процесс голосования по Конституции отрытым и прозрачным

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что кампания по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию прошла позитивно, открыто и прозрачно.

"И это несмотря на сложные условия, связанные с пандемией, некоторым негативом в общественных настроениях, обусловленным ухудшением социально-экономического положения и т.д., - рассказал он aif.ru. - Но власти удалось конкретными шагами по социальным, по экономическим направлениям создать позитивный настрой. В последние три недели была проведена довольно эффективная кампания по разъяснению сути поправок и способов голосования, это тоже сыграло свою важную роль".

Политолог добавил, что позитивную роль сыграли голосование на протяжении недели, а также возможность жителям Москвы и Нижегородской области отдать свой голос онлайн. Чесноков уверен, что эти новации необходимо развивать и применять впредь.