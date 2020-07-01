Кабмин утвердил особенности ввода лекарств в оборот без маркировки

Правительство РФ утвердило положение об особенностях ввода в гражданский оборот лекарств для медицинского применения без маркировки для особых случаев. Это касается препаратов, произведенных с 1 июля до 1 октября 2020 года.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Также оговариваются вопросы ввоза такой продукции на территорию страны без средств идентификации. Соответствующее постановление вступает в силу с 1 июля и будет действовать до января 2021 года.
Исключение составляют лекарства для медицинского применения, предназначенные для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и тканей.
Контроль за выпуском ввозимых на территорию России лекарств, а также ввод их в гражданский оборот будет проводиться на основании согласования Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Согласование будет выдаваться на 45 дней.