Кабмин утвердил особенности ввода лекарств в оборот без маркировки

Правительство РФ утвердило положение об особенностях ввода в гражданский оборот лекарств для медицинского применения без маркировки для особых случаев. Это касается препаратов, произведенных с 1 июля до 1 октября 2020 года.

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