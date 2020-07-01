Как москвичи Рыбаковы круто изменили гастрономические предпочтения белорусских селян

Жители деревни Коробчино Мстиславского района стали большими ценителями настоящей итальянской пиццы. Эту гастрономическую моду привезли в белорусскую глубинку из Москвы супруги Рыбаковы: открыли пиццерию. Каждый день в Коробчине пекут несколько десятков пицц.

История агроусадьбы "Духмяны сад" началась пять лет назад, когда Сергей с женой-москвичкой Татьяной приехал на малую родину помочь родственникам копать картошку. Среди прочих разговоров они услышали, что на окраине деревни продается дом:

- Мы с Таней переглянулись - надо брать! Раньше жили в Москве и несколько лет в Китае, но планировали перебраться именно в Беларусь, а тут такой классный вариант. Участок расположен на возвышенности, внизу течет река Вихра, рядом березовая роща - красота!

Дом пришлось полностью переделать, но Сергей строитель и почти весь ремонт выполнил своими руками. К творческому оформлению подключилась Татьяна. А на участке размером в один гектар супруги трудятся вместе. Разбили большой сад. Поставили теплицу (с автополивом и солнечной батареей), выращивают в ней клубнику, арбузы и овощи. Только помидоров более 60 сортов! Вторую теплицу Рыбаковы получили как авторы одного из лучших проектов конкурса бизнес-идей, проводимого центром поддержки предпринимательства. Теперь урожай можно снимать круглый год.

Татьяна никогда раньше не работала на земле, а сейчас односельчанки ходят к ней за советом, желая добиться таких же успехов на огороде.

В реке фермеры ловят рыбу, в роще собирают грибы, а возле дома - травы. Все идет в основу блюд, даже болотная клюква. Отменно готовить хозяйка агроусадьбы научилась от бабушки и мамы, а проводя много времени за рубежом, освоила национальные блюда многих стран. Испанская паэлья, венгерский гуляш, белорусские драники, грузинское хачапури, украинский борщ. Гостей агроусадьбы угощают клецками, морсом, блинчиками, серыми щами из печи и готовят крупник в хлебе. Но визитная карточка - итальянская пицца:

- В общей сложности я прожила в Италии 15 лет, хорошо знакома с местными блюдами и процессом их создания. "Маргарита", "Дьябло", "Гавайская", "Кватро" - белорусы и россияне предпочитают пиццу с мясной начинкой, но есть в нашем арсенале много других видов.

Замес теста Татьяна не доверяет никому - это принципиальный момент. Печью и другой "жаркой" техникой занимается Сергей, он же смотрит за костром: делает шашлык, уху, плов. А вот к приготовлению на остальных этапах могут присоединиться все желающие. Чаще всего воспитанники Мстиславской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Кстати, начинка в пицце практически полностью местная. Многое Рыбаковы выращивают на своем участке, свинину и баранину берут у проверенных фермеров из Мстиславского района, а сыр - у кричевских мастеров и своего соседа:

- Алексей преподает в школе и как-то начал жаловаться на жизнь, мол, все плохо, зарабатывает мало. Мы сказали ему, что судьбу надо брать в свои руки, и по нашему совету сосед решился завести корову. Дело пошло настолько хорошо, что сейчас он держит пять буренок.

К усадьбе Рыбаковых приложили руки многие здешние таланты. Мастерица плетет корзины, резчик по дереву помогает украсить территорию, художники проводят мастер-классы, выступают музыканты. Сельчане катают гостей агроусадьбы на лошадях:

- В округе, по сути, нет производств, и туризм, в частности гастронаправление, мог бы стать фишкой района. Географическое расположение только на руку - до границы с Россией всего 12 километров.

На усадьбе Татьяны и Сергея пока нет спальных мест для гостей, и все гастротуры проходят одним днем, но Рыбаковы планируют расширяться: поставить экодом, оборудовать термальные бани с полным комплексом спа-процедур. Благо местные власти во всем им помогают.

- В город нас теперь не заманить, - заявляют супруги. - Земля благодарна, и на ней можно себя реализовать. Наш проект поддерживает семейные ценности, традиции белорусской деревни. С ним мы попали в тренд на все натуральное, на возвращение к сельскому укладу жизни.

АРИФМЕТИКА ДЕЛА РЫБАКОВЫХ

На покупку дома и участка, благоустройство усадьбы супруги потратили около 20 тысяч долларов. Духовой шкаф и вытяжку для пиццерии получили по программе развития сельского предпринимательства, как и одну из теплиц. Вторую теплицу Рыбаковы купили сами за 800 белорусских рублей. Семейный бюджет пополняют деньги, вырученные от продажи помидоров и рассады. Одна пицца в "Духмяным садзе" стоит 8 белорусских рублей при себестоимости 5 рублей. В день здесь продают минимум 10 деликатесных угощений.