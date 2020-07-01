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Текст:   Ирина Жандарова 
22:00 01.07.2020
Российская газета - Неделя № 142(8196)

Приемы защиты

Как обезопасить квартиру на время отпуска

Специалисты перечисляют пять основных опасностей для жилища: его нужно защищать от воров, пожара, потопа, утечки газа и замыкания электропроводки.
Проще всего отвадить воров, создав иллюзию, что дома кто-то есть. Например, таймер света может регулярно включать освещение. Фото: Сергей Михеев

Иллюзия присутствия

Самым распространенным способом защиты квартиры от грабителей является установка сигнализации. Есть множество недорогих, но действенных устройств. Сигнализация "собака" срабатывает на дверной звонок и представляет собой сигнал, напоминающий лай крупной собаки. Сигнализация "телевизор" имитирует работающий телевизор (звук и свечение экрана) и включается в установленное время. Таймер света может включать освещение в квартире. Все эти устройства создают иллюзию, что хозяева квартиры находятся дома.

Самые популярные модели охранных сигнализаций находятся в диапазоне от 4 до 6 тысяч рублей, камер видеонаблюдения - от 2 до 4 тысяч рублей, систем "Умный дом" - от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Wildberries.

Охранная сигнализация - это не готовый прибор, а скорее конструктор.

Двери закрываются

Самый распространенный вариант защиты - установка датчиков на дверях и окнах, а в загородном доме и по периметру территории, рассказывает специалист компании "Эксперт Монтаж" Наталья Храмова. Датчики реагируют на открывание дверей и окон, на движение или на разбитие стекол.

Фото: Сергей Михеев
"РГ"-советы: как обезопасить свою квартиру от воров

Если вариант совсем бюджетный, то датчики могут просто включать сирену. Но могут отправлять сигнал владельцу. Плюсы такой сигнализации в том, что платить приходится только за ее установку. Минусы - вы можете оказаться вне зоны доступа, когда воры нагрянут в дом. Наиболее продвинутые сигнализации отправляют сигнал на пульт охранной компании. Надежно, но дорого. Кроме того, бесконечная постановка квартиры или дома на сигнализацию сильно утомляет. А при попытке войти в квартиру, не сняв ее с сигнализации, каждый раз разворачивается небольшой детективный роман ("это я взломал свою квартиру, не надо никого ко мне высылать").

Трубы зовут

Прорыв трубы, замыкание проводки, пожар или утечка газа могут уничтожить имущество не хуже грабителей.

Есть датчики протечки воды. Они устанавливаются на полу, так как срабатывают при попадании на них воды, могут перекрывать краны, издавать сигнал или же отправлять сообщения на телефон, поясняет Наталья Храмова. Так же работают датчики утечки газа. Оснастить дом можно также датчиками замыкания проводки, задымления.

Сеть

Неудачное фото

Оградить свой дом от воров поможет соблюдение правил виртуальной безопасности. В погоне за лайками мы сообщаем всем, что отправились в отпуск и на дачу. И вот уже о том, что нас нет дома, знают не только наши друзья, но и грабители.

Многие любят размещать фото своих авиабилетов. Из них преступники могут узнать о сроках вашего отсутствия. И даже если закрыть даты, штрихкода на фото будет достаточно, чтобы необходимая информация стала доступна ворам.

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