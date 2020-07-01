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Текст:   Ирина Жандарова 
21:45 01.07.2020
Российская газета - Неделя № 142(8196)

Взять жильем

Как сэкономить в отпуске: На курортах упали цены на аренду квартир и домов

Многие люди, уже было поставившие крест на летних планах, теперь снова вспомнили о них и начали спешно бронировать курортное жилье. Присматривать недвижимость в туристических центрах люди стали с момента снятия ограничений. В Крыму требование об обсервации было снято 15 июня, в Краснодарском крае - 21 июня.
В этом необычном сезоне из-за закрытых границ спрос на посуточную аренду в Крыму вырос. Фото: Михаил Почуев/ ТАСС В этом необычном сезоне из-за закрытых границ спрос на посуточную аренду в Крыму вырос. Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
В этом необычном сезоне из-за закрытых границ спрос на посуточную аренду в Крыму вырос. Фото: Михаил Почуев/ ТАСС

Курортники готовы вернуться к проверенному способу решения жилищного вопроса - снять квартиру или дом у частников. К тому же цены радуют. Недвижимость в популярных для отпуска местах не подорожала или вовсе упала в цене вслед за обвалившимся из-за пандемии спросом, даже несмотря на закрытые границы.

Стоят на своем

Цены на краткосрочную аренду квартир в крупных туристических центрах по сравнению с тем же периодом 2019 года либо продолжают держаться на прошлогоднем уровне, либо снижены до 20%, сообщил руководитель направления в "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. Так, в Крыму, Калининградской области и Республике Алтай по-прежнему можно снять квартиры в среднем за 1800, 1600 и 1300 рублей в сутки соответственно.

Некоторые туристические центры серьезно потеряли в цене посуточной аренды. Краснодарский край - 12%, Москва - 20%, Санкт-Петербург - 25%, Татарстан - 23%. В Краснодарском крае и Санкт-Петербурге съем жилья обойдется туристам в среднем в 1500 рублей в день, в Москве - 2000 рублей, а в Татарстане - 1000 рублей в сутки.

Белые ночи остались без туристов

Снижение цен объясняется пониженным спросом: многие уже пересмотрели свои отпускные планы, заменили море отдыхом на даче и поездками к родственникам.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Меньше всего туристов потеряли Краснодарский край и Республика Алтай. Спрос на посуточную аренду в этих регионах упал лишь на 3% и 2% соответственно. А вот Татарстан получил на 44% меньше внимания со стороны туристов. Белые ночи в Санкт-Петербурге и вовсе остались без зрителей. Жильем в Северной столице интересовались на 71% меньше потенциальных гостей, чем годом ранее.

В некоторых регионах интерес к посуточной аренде квартир даже вырос год к году: в Крыму - на 15%, в Москве - на 17% и в Калининградской области - на 5%.

Цены созреют к осени

Собственники курортного жилья потеряли в деньгах в этом году и не упустят возможности увеличить цену: стоимость жилья во многих объявлениях дешевле в начале лета и дороже в августе, следует из данных портала "Мир квартир". Это касается в первую очередь приморских городов.

Для примера, в Сочи можно арендовать однокомнатную квартиру от собственника размером 30 кв. метров с видом на море по цене 990 рублей в сутки. Там же за другую квартиру площадью 25 кв. метров нужно заплатить уже 4 тысячи рублей в сутки. Однокомнатная квартира в Анапе площадью 40 кв. метров обойдется в 1400-1900 рублей в сутки в зависимости от сезона. Дом в Геленджике площадью 250 кв. метров в 15 минутах ходьбы от моря сдается за 2 тысячи рублей в сутки.

Сопоставимые цены и в Крыму. Например, современная квартира площадью 40 кв. метров в Алуште на первой линии от моря сдается за 1500 рублей в сутки, но с оговоркой зависимости ценника от календаря. На неделю можно арендовать апартаменты размером 28 кв. метров в трехэтажном доме, стоящем прямо на песчаном пляже. Или в Евпатории с видом на залив Донузлав. Цена такого отдыха - 15,5 тысячи рублей в неделю.

Более 400 объектов размещения в Крыму готовы к приему туристов

Самыми активными туристами являются москвичи. От них, по данным "Авито", поступает больше всего запросов на аренду жилья в Калининградской области, Краснодарском крае и Крыму. Также сильно интересуются недвижимостью на Юге жители Северной столицы. Москва больше всего привлекает туристов из Санкт-Петербурга, Самарской и Тульской областей. Республика Алтай интересна соседям-сибирякам из Новосибирской области, а также путешественникам из Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В самой Северной столице жилье бронируют в основном жители Свердловской области, Краснодарского края, Москвы и Башкортостана. А в Татарстан стремятся поехать москвичи, а также жители Башкортостана и Тверской области.

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