Как в Париже проходит голосование по поправкам в Конституцию

Как накануне объяснили в нашем диппредставительстве в Париже, голосование открыто для всех россиян, которые находятся во Франции на постоянной или временной основе.

Учитывая, что во Франции сохраняется коронавирусная угроза, хотя эпидемия здесь серьезно пошла на спад, всем участникам голосования было рекомендовано соблюдать профилактические меры, в том числе являться на участок в медицинских масках.

Следует отметить, что в посольстве подготовились к этому важнейшему для нашей стране дню с большой тщательностью, и надо сказать санитарная безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.

- Для этого мы делает все возможное, - поделился с "РГ" председатель участковой избирательной комиссии советник-посланник посольства РФ Артем Студенников. - Чтобы избиратели не пересеклись друг с другом, мы сделали так, что они заходят одним маршрутом, а выходят другим. Все наши сотрудники, естественно, в масках и перчатках. В случае необходимости предоставляем людям шариковые ручки для голосования, маски, если они пришли без своих. Более того, наша техническая служба каждый час производит дезинфекцию оборудования - кабинок, установленных на значительном расстоянии друг от друга, урны, куда опускаются бюллетени, дверных ручек.

По словам Артема Студенникова, среди уже проголосовавших было немало потомков эмигрантов, оказавшихся во Франции после Октября 1917-го, и принявших российское гражданство.

- В их числе и Мария Ивановна Старосельская-Генко, - уточнил он. - Ее отец был выпускником Пажеского корпуса в Санкт-Петербурге, а в годы Второй мировой войны принимал активное участие в Сопротивлении, возглавлял партизанский отряд, состоявший из русских эмигрантов, и участвовал в освобождении Гренобля от гитлеровцев. Мария Ивановна недавно получила российское гражданство и впервые воспользовалось правом принять участие в столь важном для России голосовании.

Голосование по поправка в Конституцию также проходят в генконсульствах РФ в Страсбурге, Марселе, в канцелярии генконсульства в городе Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном берегу.