Китай скупает по всему миру золотые шахты

Во многих частях мира китайские компании недавно приобрели золотые рудники в крупных масштабах. Таким образом, страна еще больше разжигает спекуляции о создании юаня, подкрепленного золотом, пишет деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По оценкам экспертов, золото является природным ресурсом, но это также и драгоценный монетарный металл, полезный далеко за пределами его промышленного применения. Собственные прииски являются эффективным способом обеспечения будущего доступа к золоту. По мере роста цен увеличивается и стоимость золота, находящегося в земле. В 2019 году на слияния и поглощения золотодобывающих компаний по всему миру было потрачено рекордных 30,5 миллиардов долларов США.

За последнее десятилетие, несмотря на то, что цена на золото была ниже, китайские золотодобывающие компании стремились приобрести золотые шахты и горнодобывающие компании точно так же, как Китай сделал это с большим количеством других металлов и природных ресурсов. При этом китайская сторона не собирается перепродавать активы в поисках прибыли.

По данным портала outsiderclub.com, китайские золотодобывающие компании активно ищут международные золотые активы для обеспечения своего будущего производства, а также для уменьшения или замены зависимости Китая от долларов США, которые частично поддерживают юань. В начале октября 2019 года китайские компании China National Gold, Shandong Gold и Zijin Mining предприняли попытку приобрести канадскую золотодобывающую компанию Iamgold (IAG), однако сделка не состоялась. Китай уже является ведущей мировой золотодобывающей страной. В 2018 году страна произвела 12 процентов из 3 332 тонн золота в мире.

Эксперт по драгоценным металлам DZ Bank Габор Фогель рассматривает покупку золота как доказательство "потери доверия к таким важным ведущим валютам, как доллар". По его словам, это способ уменьшить зависимость и в то же время найти защиту в материальных активах.

Пекин доверяет золоту больше, чем любой другой валюте. При этом китайские власти работают в трех направлениях: Центральный банк выходит на мировой рынок, правительство поощряет граждан к частным инвестициям в золото и в то же время увеличивается производство на собственных рудниках, отмечает газета Handelsblatt.