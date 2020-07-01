В каком формате начнется новый учебный год? Что поможет снизить "бумажную" нагрузку на педагогов? Какая скорость интернета будет в школах? Планируется, что в сентябре в 14 регионах России начнется эксперимент по внедрению модели Цифровой образовательной среды. Если коротко - ЦОС. В министерстве просвещения объяснили, что это такое.

В нее входит несколько элементов: высокоскоростной интернет в школах, обеспечение их техникой. Плюс - широкий набор сервисов, которые помогают сделать обучение интерактивным, электронные дневники и журналы. Но эти сервисы не будут подменять живое общение с педагогом на уроках.

- Речь идет не о замене одного вида обучения (очного) другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы, собравшей лучшие методики и уроки лучших учителей страны, - успокоил родителей министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы рассчитываем начать учебный год традиционно в сентябре, и все школьники сядут вновь за парты.

В минпросвещения подчеркивают: эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды - часть работы в рамках нацпроекта "Образование". Будет отработан перечень материально-технических условий, которым должна соответствовать современная школа - скорость интернет-соединения, локальные сети, требования к технике (компьютеры, планшеты, WI-FI). Особенно актуально это будет для отдаленных регионов России.

Цифровая образовательная среда не заменит обычные уроки

- Полное завершение федерального проекта "Цифровая образовательная среда" к 2024 году позволит при необходимости использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным по всей стране, - рассказали в министерстве. - Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, которые находятся на длительном лечении в стационарах. Занятия в школе и живое общение с педагогом - неизменная часть отечественной образовательной системы, и она незыблема.

В эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды будут участвовать Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Эксперимент завершится 31 декабря 2022 года.

Главное

Что получат школы, дети и учителя благодаря цифровой образовательной среде?

- автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами;

- доступ к множеству электронных образовательных сайтов и сервисов;

- доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе;

- цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо причинам не имеющему возможность посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;

- интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов, с платформой Цифровой образовательной среды;

- возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий.